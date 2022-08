Ucraina, riprende il campionato: 'Voi russi ci fate la guerra, noi ucraini giochiamo a calcio' (Di lunedì 22 agosto 2022) Riprendono le competizioni sportive in Ucraina. Martedì 23 agosto, infatti, nonostante il conflitto con la russia sia ancora nel suo pieno, inizierà il campionato di calcio, nonostante si giocherà a ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 agosto 2022) Riprendono le competizioni sportive in. Martedì 23 agosto, infatti, nonostante il conflitto con laa sia ancora nel suo pieno, inizierà ildi, nonostante si giocherà a ...

