Trapianto da record a Torino | la storia di Aurora

Leggi su zon

(Di lunedì 22 agosto 2022) Una malattia rarissima e lo spettro di una tragica morte più vicino di quanto si potesse immaginare: la 19enneè la protagonista di una vicenda sanitaria eccezionale e a lieto fine. La ragazza di Bari, infatti, è stata la prima paziente ad aver subito ilin contemporanea dei due polmoni e del cuore. L’intervento effettuato all’ospedale diLe Molinette si è reso necessario dopo il peggioramento delle condizioni didovuto ad una malattia rarissima, l’ipertensione polmonare primitiva. Un percorso angosciante ma fortunatamente dall’esito fortunato: il 10 giugno il primo ricovero e l’arresto cardiaco. “Sua figlia ha avuto un infarto. Non sappiamo se supera la notte”. Parole come mattoni che la madre diha dovuto digerire per poi trasformare in energia e voglia ...