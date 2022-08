**Sicilia: Pd, Conte rompe intesa politica e impegno con elettori** (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - La scelta di Giuseppe Conte di annullare il voto libero dei siciliani è senza precedenti. È un modo per rompere non solo un'intesa politica e degli accorti sottoscritti, ma un impegno assunto con decine di migliaia di elettori alle primarie dello scorso luglio. È quanto sottolineano fonti del Nazareno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - La scelta di Giuseppedi annullare il voto libero dei siciliani è senza precedenti. È un modo perre non solo un'e degli accorti sottoscritti, ma unassunto con decine di migliaia di elettori alle primarie dello scorso luglio. È quanto sottolineano fonti del Nazareno.

