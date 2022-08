Rolls-Royce - La storia della Silver Shadow sull' album degli Oasis

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il 22 agosto del 1997 è il giorno in cui arriva nei negozi Be Here Now, il terzo, all'epoca la più celebre rock band del panorama britpop. Come già accaduto con le due precedenti copertine, quella del nuovo disco porta la firma del celebre fotografo Michael Spencer Jones, ideatore dell'iconico scatto che ritrae il gruppo attorno a unaimmersa in una piscina. La limousine. Per la precisione, parliamo di unabianca del 1972 che nella cover appare targata SYO 724F (quella reale è invece MDH 119K): si trattastessa "license plate" del vanpolizia visibilea copertina di Abbey Road, il più venduto tra glidei Beatles, a cui il movimento ...

markscap16 : @Lilia_linden Il motore GE 9x che andrà a motorizzare il boeing 777X risulta essere il motore aeronautico più grand… - Divino_2 : La sobrietà di trovare Gianluca Vacchi con Rolls Royce tutta rivestita di velluto nero ??????????? - zazoomblog : Ferrari Lamborghini e Rolls-Royce: a 10 anni la sua collezione di auto fa invidia ai potenti - #Ferrari… - mauriziocori1 : RT @motortrendIT: Will e Gus pensano di aver fatto un colpaccio quando trovano un'iconica Rolls-Royce. Ma quello che sembra un progetto da… - gicolino69 : @confundustria Sanno fare solo confusione e dare diritti a chi non li merita. Tutti alla berlina e i sciür con la Rolls Royce. -

Ares Osservatorio Difesa

All'edizione 2022 del Concourse d'Elegance di Pebble Beach nella Class A denominata Antique, il primo posto è andato alla Lozier Type 51 Lakewood Touring che ha preceduto laSilver Ghost Fuller Double Pullman Limousine del 1910 e la Rambler Model 65 Seven Passenger Touring del 1911. Nella Classe B, dedicata ai modelli della McFarlan (un costruttore Usa ...Di Arianna Durazzi - 22/08/2022 Un bambino vanta una collezioni automobilistica da sogno. Ma come avrà fatto Scopriamo insieme i dettagli. Mompha Junior , soprannome di Muhammed Awal Mustapha, vanta ... Rolls Royce produrrà motori per i Boxer 8x8 del British Army Rolls-Royce ha annunciato oggi che il motore Trent XWB-84, che equipaggia l'Airbus A350-900, ha accumulato più di 10 milioni di engine flying hours, raggiungendo un altro notevole traguardo per l'engi ...Apparsa 25 anni fa sulla cover di "Be Here Now", immersa in una piscina, la limousine rende omaggio a un curioso episodio che ebbe come protagonista Keith Moon degli Who ...