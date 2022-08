Rapita fuori dalla scuola, dopo 9 anni scappa dai sequestratori e torna a casa: la storia (Di lunedì 22 agosto 2022) Di lei si sono perse le tracce per 9 anni. Dal 22 gennaio del 2013 non si avevano più notizie di Pooja Gaud, la bimba della quale si sono perse le tracce fuori scuola a Mumbay. La piccola è stata Rapita da una coppia che l’aveva attirata con l’inganno: un gelato. La ragazzina, ha poi scoperto la Polizia, era stata sequestrata da Harry D’Souza e sua moglie Soni entrambi desiderosi di avere un figlio. dopo 9 anni, la ragazza, oggi sedicenne, è riuscita a a tornare a casa lo scorso 4 agosto grazie a quella che è stata definita dalla madre come «una fuga miracolosa». La coppia di sequestratori è stata arrestata Il giorno del rapimento Pooja viveva on i suoi due fratelli e i suoi genitori all’epoca del sequestro, 9 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Di lei si sono perse le tracce per 9. Dal 22 gennaio del 2013 non si avevano più notizie di Pooja Gaud, la bimba della quale si sono perse le traccea Mumbay. La piccola è statada una coppia che l’aveva attirata con l’inganno: un gelato. La ragazzina, ha poi scoperto la Polizia, era stata sequestrata da Harry D’Souza e sua moglie Soni entrambi desiderosi di avere un figlio., la ragazza, oggi sedicenne, è riuscita a are alo scorso 4 agosto grazie a quella che è stata definitamadre come «una fuga miracolosa». La coppia diè stata arrestata Il giorno del rapimento Pooja viveva on i suoi due fratelli e i suoi genitori all’epoca del sequestro, 9 ...

