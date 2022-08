“Non vedo l’ora!”: Lulù Selassié scatenata, un progetto per cambiare vita (Di lunedì 22 agosto 2022) Lulù Selassié ha un progetto del tutto nuovo, lo ha annunciato lei: è ufficiale, vuole dedicarsi a quest’altra passione Lulù Selassié (Mediaset Infinity)Le sorelle Selassié da quando hanno concluso l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini sono più attive che mai. Tutte e tre hanno tanti progetti e sogni da realizzare, novità che arriveranno già da questo autunno: tra il ballo, il canto, la recitazione, sono ragazze che hanno voglia di stare nel mondo dello spettacolo. La loro fragilità e dolcezza dal punto di vista emotivo relazionale è allo stesso tempo un punto di forza e un punto di debolezza. Nel mondo dello spettacolo si sa, bisogna cacciare gli artigli, dall’altra parte la sincerità e la genuinità viene ripagata dall’affetto del pubblico. È per questo che nel loro ... Leggi su direttanews (Di lunedì 22 agosto 2022)ha undel tutto nuovo, lo ha annunciato lei: è ufficiale, vuole dedicarsi a quest’altra passione(Mediaset Infinity)Le sorelleda quando hanno concluso l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini sono più attive che mai. Tutte e tre hanno tanti progetti e sogni da realizzare, novità che arriveranno già da questo autunno: tra il ballo, il canto, la recitazione, sono ragazze che hanno voglia di stare nel mondo dello spettacolo. La loro fragilità e dolcezza dal punto di vista emotivo relazionale è allo stesso tempo un punto di forza e un punto di debolezza. Nel mondo dello spettacolo si sa, bisogna cacciare gli artigli, dall’altra parte la sincerità e la genuinità viene ripagata dall’affetto del pubblico. È per questo che nel loro ...

