Non svegliate Borna Coric: quando l’abnegazione sconfigge ogni difficoltà (Di lunedì 22 agosto 2022) Sono passati quasi 4 anni pieni da quel novembre 2018, quando Borna Coric si posizionava vicinissimo alla top 10 del tennis mondiale, precisamente alla posizione numero 12. E che annata quella, quando trionfò in ben 40 partite sulle 60 giocate in tutto, sconfiggendo Roger Federer in finale sull’erba di Halle e raggiungendo la prima finale di un Masters 1000 in carriera, perdendo soltanto da Novak Djokovic in quel di Shanghai. Sfortunatamente, quello sguardo cattivo e quel tennis spumeggiante sono rapidamente diventati un ricordo sfocato, con i tanti problemi fisici ed una fiducia che non faceva altro che venire meno. Nel 2021, dopo l’ennesimo periodo passato a cercare di rientrare da un problema fisico importante, la decisione che porterà alla svolta: il croato si opera alla spalla, dovendo così ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Sono passati quasi 4 anni pieni da quel novembre 2018,si posizionava vicinissimo alla top 10 del tennis mondiale, precisamente alla posizione numero 12. E che annata quella,trionfò in ben 40 partite sulle 60 giocate in tutto,ndo Roger Federer in finale sull’erba di Halle e raggiungendo la prima finale di un Masters 1000 in carriera, perdendo soltanto da Novak Djokovic in quel di Shanghai. Sfortunatamente, quello sguardo cattivo e quel tennis spumeggiante sono rapidamente diventati un ricordo sfocato, con i tanti problemi fisici ed una fiducia che non faceva altro che venire meno. Nel 2021, dopo l’ennesimo periodo passato a cercare di rientrare da un problema fisico importante, la decisione che porterà alla svolta: il croato si opera alla spalla, dovendo così ...

Zyruel : @PandoAnto @Johnny100110 @GiorgiaMeloni 10 anni di sinistra hanno portato che vi svegliate solo quando un reato vie… - LBN3233 : @merlo_grazie @BaliaLuigi @SPatuanelli Di salario minimo non ne ha mai parlato nessuno, men che meno il pd e draghi… - Alessan90097982 : @Thankilpin Giusto ma guarda pure diaz non riceve mai palla e leao si deve svegliate nettamente - sagemoonlit : @bimbadireid amo l’importante è esserci svegliate eravamo accecate da non so io cosa questo ci serva da lezione a n… - michhxj : Mi fanno crepare quelle che “si sono svegliate” ma di cosa parlano h24? Esatto, dei jerù. E se non vi foste svegliate? Chiedo ?? #jerù -