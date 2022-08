“Noi moderati”: da Biancofiore a Sgarbi, chi sono i candidati nei collegi garantiti da FdI (Di lunedì 22 agosto 2022) Quasi tutti i 15 collegi uninominali assegnati a centristi di ‘Noi moderati’, la quarta gamba del centrodestra, sono stati “garantiti” da Fratelli d’Italia. I promotori della lista hanno ringraziato Giorgia Meloni, che “ha dato credito alla nostra storia e ha capito che senza i moderati, il centrodestra sarebbe stato più povero”. “Noi moderati”, in un unico logo con sfondo blu, tiene insieme Udc, Coraggio Italia, il movimento di Maurizio Lupi. quello di Giovanni Toti e nel simbolo conserva lo scudo crociato che fu della Dc. LEGGI ANCHE Nel Pd c'è chi inneggia al regime comunista dell'Urss. E Letta si permette pure di fare il maestrino Meloni a Letta: «Misogino, non ho bisogno di incipriarmi. La nostra politica estera è chiara» Tra i candidati ci ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 agosto 2022) Quasi tutti i 15uninominali assegnati a centristi di ‘Noi’, la quarta gamba del centrodestra,stati “” da Fratelli d’Italia. I promotori della lista hanno ringraziato Giorgia Meloni, che “ha dato credito alla nostra storia e ha capito che senza i, il centrodestra sarebbe stato più povero”. “Noi”, in un unico logo con sfondo blu, tiene insieme Udc, Coraggio Italia, il movimento di Maurizio Lupi. quello di Giovanni Toti e nel simbolo conserva lo scudo crociato che fu della Dc. LEGGI ANCHE Nel Pd c'è chi inneggia al regime comunista dell'Urss. E Letta si permette pure di fare il maestrino Meloni a Letta: «Misogino, non ho bisogno di incipriarmi. La nostra politica estera è chiara» Tra ici ...

