Milan, Calabria: 'Meritavamo di più'. Bennacer: 'A Bergamo gara difficile' (Di lunedì 22 agosto 2022) " Partita difficile a Bergamo... Concentrati sulle prossime, sempre insieme ". Parola di Ismaël Bennacer , che dopo aver raddrizzato col suo bel sinistro a giro la gara del "Gewiss Stadium", ha ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 agosto 2022) " Partita... Concentrati sulle prossime, sempre insieme ". Parola di Ismaël, che dopo aver raddrizzato col suo bel sinistro a giro ladel "Gewiss Stadium", ha ...

capuanogio : Il rigore per il #Milan è netto perché #Soppy arriva in ritardo e prende #Calabria sia con la gamba sinistra che co… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - sportli26181512 : Milan, #Calabria: 'Meritavamo di più'. #Bennacer: 'A Bergamo gara difficile': L'indomani dell'1-1 ottenuto in rimon… - Sebastiano73 : In tutte le formazioni pre stagione, tifosi milanisti a chiedere un terzino destro, perché #Calabria, a detta loro,… - simostu9 : Dopo un minuto dall’assegnazione del calcio di rigore NETTO, ribadisco NETTO, su Calabria in Milan-Udinese, il buon… -