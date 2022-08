Lazio, Luis Alberto in bilico: con l’Inter verso la terza panchina di fila (Di lunedì 22 agosto 2022) In casa Lazio resta un rebus la situazione legata a Luis Alberto. Contro l’Inter, lo spagnolo va verso la terza panchina consecutiva Luis Alberto sta vivendo un momento molto difficile in casa Lazio. Lo spagnolo, che come ammesso da Tare prima di Lazio-Bologna ha desistito dal suo proposito di tornare in Spagna, è partito dalla panchina sia contro i rossoblù che con il Torino, un inedito per lui. Con il Mago la squadra inevitabilmente si sbilancia, ma come riporta Il Messaggero, è difficile immaginare un Immobile al top senza i rifornimenti del 10 biancoceleste. Venerdì intanto arriva l’Inter: Sarri medita il da farsi ma la terza ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) In casaresta un rebus la situazione legata a. Contro, lo spagnolo valaconsecutivasta vivendo un momento molto difficile in casa. Lo spagnolo, che come ammesso da Tare prima di-Bologna ha desistito dal suo proposito di tornare in Spagna, è partito dallasia contro i rossoblù che con il Torino, un inedito per lui. Con il Mago la squadra inevitabilmente si sbilancia, ma come riporta Il Messaggero, è difficile immaginare un Immobile al top senza i rifornimenti del 10 biancoceleste. Venerdì intanto arriva: Sarri medita il da farsi ma la...

