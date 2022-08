La frase bomba su Jacobs | Prima della gara | adesso tutto è chiaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 agosto 2022) Continua a tenere banco la polemica legata alla staffetta 4x100, che agli Europei ha mancato la qualificazione alla finale dopo il forfait dell'ultimo minuto di Marcell. Su quest'ultimo sono piovute parecchie critiche da parte di chi ritiene che abbia messo i suoi interessi dinanzi a quellisquadra italiana, che senza di lui non aveva ovviamente le stesse possibilità di fare bene. Paolo Camossi, tecnico del campione olimpico, ha però smentito le ricostruzioni circolate in questi giorni e ha dato la sua versione dei fatti: “È stato chiesto a Marcell di correre senza pianificare altre possibilità - ha dichiarato in un'intervista alla Stampa - approfittando del fatto che lui è generoso, si spende per la squadra e su questa cosa si è giocato. Se la direzione tecnica gli dice ‘senza di te non andiamo in finale' lui ci prova, non sa ...