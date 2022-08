OdeonZ__ : Kostic dal 1' torna Rabiot e Rugani titolare: la probabile formazione della Juve - _solo_ros_ : @il_Sole_Nero @ilciccio67 @Vinz1285 Una volta difendevi i tuoi giocatori dalle critiche di tifosi avversari, ora de… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Sampdoria-Juventus, probabili formazioni: Rabiot e Kostic dal primo minuto, panchina per Quagliarella #Juventus #Juve #Al… - TuttoJuve24 : Sampdoria-Juventus, probabili formazioni: Rabiot e Kostic dal primo minuto, panchina per Quagliarella #Juventus… - VELOSPORT1960 : -

Dopo il successo con il Sassuolo nella prima giornata, la Juventus, che chiuderà la seconda giornata, è attesatest Sampdoria: ecco la ...La Juventus, per la seconda giornata di Serie A, è di scena a Marassi, contro la Sampdoria (20:45). Allegri, viste l'assenza per infortunio di Di Maria, punta suprimo minuto. Quasi certa anche la presenza, tra i titolari, di Rabiot. Giampaolo cerca il primo sorriso stagionale puntando su Caputo come attaccante di riferimento. Dopo aver perso all'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Su Gazzetta: "L'attacco al Max". Il tecnico, privo di Di Maria, lancia l’ultimo arrivato dal 1’ con la Samp e avverte: "Non siamo i favoriti". Il re ...