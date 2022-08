Formazioni ufficiali Sampdoria-Juventus | Serie A 2022 2023

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ledi, match della seconda giornata di. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 22 agosto nella cornice del Ferraris. Ecco le scelte di Massimiliano Allegri e Marco Giampaolo per l’esordio casalingo dei blucerchiati. Prima trasferta della stagione dei bianconeri. Le: in attesa: in attesa SportFace.

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @OfficialASRoma-@USCremonese - corgiallorosso : LIVE Roma-Cremonese 0-0 – 25' Spinazzola sfiora il vantaggio - MoyanoEstefania : RT @GoalItalia: Dybala e Zaniolo a supporto di Abraham ???? Dessers con Okereke dal 1' ?? Le formazioni ufficiali di #RomaCremonese ? https:/… - corgiallorosso : LIVE Roma-Cremonese 0-0 – 9' Angolo di Pellegrini, Mancini di testa sul fondo - corgiallorosso : LIVE Roma-Cremonese 0-0 – 8' Abraham ad un passo dal vantaggio -

ROMA - Ancora scossa dalla notizia relativa all' infortunio di Wijnaldum , la Roma di José Mourinho si prepara per l'esordio in campionato all'Olimpico (sold - out) di questa stagione, di fronte alla ...Roma - CremoneseROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham. All.: Mourinho. CREMONESE (3 ...La squadra di José Mourinho debutta all'Olimpico in questo campionato contro i lombardi neo-promossi guidati da Alvini ...Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Cremonese, valida per la 2ª giornata di Serie A: ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, ...