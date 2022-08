Fabio Testi, il triste dramma: la confessione a cuore aperto dell’attore (Di lunedì 22 agosto 2022) Fabio Testi ha rivelato di essere stato lasciato dalla sua fidanzata 35enne che ha scelto di tornare con il suo ex. E’ terminata la storia d’amore tra Fabio Testi, il famoso attore oggi 81enne, e la sua fidanzata, una donna di 35 anni. Lo ha rivelato proprio Testi in una recente intervista ripresa anche dal sito Today. L’attore ora vive da solo nella campagna di Affi, sul Lago di Garda. “Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata“, ha raccontato Fabio Testi, senza fornire alcun dettaglio sull’identità di questa giovane donna che ha vissuto la love story con lui. Stando alle indiscrezioni, pare si trattasse di un’immobiliarista che vive a Montecarlo. Si tratta senza ... Leggi su kronic (Di lunedì 22 agosto 2022)ha rivelato di essere stato lasciato dalla sua fidanzata 35enne che ha scelto di tornare con il suo ex. E’ terminata la storia d’amore tra, il famoso attore oggi 81enne, e la sua fidanzata, una donna di 35 anni. Lo ha rivelato proprioin una recente intervista ripresa anche dal sito Today. L’attore ora vive da solo nella campagna di Affi, sul Lago di Garda. “Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata“, ha raccontato, senza fornire alcun dettaglio sull’identità di questa giovane donna che ha vissuto la love story con lui. Stando alle indiscrezioni, pare si trattasse di un’immobiliarista che vive a Montecarlo. Si tratta senza ...

