Elezioni | Ronzulli Fi | ' scelte sofferte | ma liste competitive e rispettano territorio'

Milano, 22 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo molto soddisfatti perché sono liste che a 360 gradi coprono la professionalità, la militanza, l'esperienza, la società civile". Così la vicecapogruppo al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli, uscendo dalla Corte d'Appello di Milano dove si è recata, insieme ad Alessandro Cattaneo, per depositare le liste dei candidati in corsa nei collegi lombardi per le Elezioni del prossimo 25 settembre. Ronzulli spiega che si tratta di "liste molto competitive e che rispettano il territorio". Tuttavia, sottolinea, "questo sorriso un po' viene a mancare se pensiamo che a causa del taglio dei parlamentari non abbiamo fatto queste scelte a cuor leggero".

