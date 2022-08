Di Vito Psicoterapeuta | “È il momento di reinventarsi anziché lasciarsi abbattere”

Leggi su fmag

(Di lunedì 22 agosto 2022) Mentre i contagi sembrano non arretrare e la campagna pro-vaccinazione prosegue la corsa, a distanza di due anni contiamo trasversalmente gli strascichi di una pandemia che sta allargando il prezzo di una crisi economica che per i giovani è diventata una vera e propria piaga sociale. Lo studio preliminare Geography of Covid, condotto dal programma di cooperazione europeo Espon, specializzato in analisi regionali, riporta numeri allarmanti dove la disoccupazione tra i ragazzi nelle regioni dell’Unione Europea è aumentata del 21,81% , rispetto ai livelli pre-pandemia. La situazione sanitaria, economica e lavorativa ha provocato effetti anche sulla sfera psicologica ed emozionale. Lo studio realizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche di Humanitas University, basato un campione di 2.400 persone, ha rilevato che nel periodo di pandemia il 21% degli intervistati ha notato un ...