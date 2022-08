Dario Vassallo scende in campo con il M5S (Di lunedì 22 agosto 2022) di Erika Noschese Da anni porta avanti una battaglia in nome della giustizia e della verità, oggi è pronto a scendere in campo e impegnarsi attivamente in politica. Dopo tante voci mai confermate – né smentite – arriva l’ufficialità: Dario Vassallo, fratello di Angelo, il sindaco pescatore ucciso il 5 settembre 2010 – è candidato con il Movimento 5 Stelle, nel collegio uninominale della Camera. Al momento, nessuna conferma da parte del diretto interessato ma proprio ieri mattina la firma della candidatura. Vassallo da anni è impegnato, seppur indirettamente, in politica: tanti sono gli amministratori della provincia di Salerno che si sono avvicinati a lui per provare a portare avanti la battaglia per consegnare alla giustizia gli assassini di suo fratello. Negli anni tanti i partiti che hanno provato ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 agosto 2022) di Erika Noschese Da anni porta avanti una battaglia in nome della giustizia e della verità, oggi è pronto are ine impegnarsi attivamente in politica. Dopo tante voci mai confermate – né smentite – arriva l’ufficialità:, fratello di Angelo, il sindaco pescatore ucciso il 5 settembre 2010 – è candidato con il Movimento 5 Stelle, nel collegio uninominale della Camera. Al momento, nessuna conferma da parte del diretto interessato ma proprio ieri mattina la firma della candidatura.da anni è impegnato, seppur indirettamente, in politica: tanti sono gli amministratori della provincia di Salerno che si sono avvicinati a lui per provare a portare avanti la battaglia per consegnare alla giustizia gli assassini di suo fratello. Negli anni tanti i partiti che hanno provato ...

