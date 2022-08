Conte: in Sicilia M5s corre da solo, dal Pd risposte inadeguate (Di lunedì 22 agosto 2022) Alle prossime elezioni regionali "in Sicilia il Movimento 5 stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l'isola". A darne l'annuncio su Facebook è stato il presidente del M5S, Giuseppe ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Alle prossime elezioni regionali "inil Movimento 5 stellerà da, per dare riscatto e dignità a tutta l'isola". A darne l'annuncio su Facebook è stato il presidente del M5S, Giuseppe ...

