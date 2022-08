Comune di Napoli, chiusa Via Nardones il 25 e 26 agosto (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Comune di Napoli comunica il dispositivo di traffico temporaneo per lavori in via Nardones per i giorni 25 e 26 agosto. Al fine di realizzare interventi urgenti di ripristino della pavimentazione stradale dissestata in più punti, nei giorni 25 e 26 agosto, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e comunque fino a cessate esigenze Leggi su 2anews (Di lunedì 22 agosto 2022) Ildicomunica il dispositivo di traffico temporaneo per lavori in viaper i giorni 25 e 26. Al fine di realizzare interventi urgenti di ripristino della pavimentazione stradale dissestata in più punti, nei giorni 25 e 26, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e comunque fino a cessate esigenze

ComuneNapoli : ????Il 21 giugno 2023 i #Coldplay in concerto a #Napoli. Il Sindaco Manfredi: la città ritrova appeal internazionale,… - antonellaa262 : Il Comune di Napoli comunica il dispositivo di traffico temporaneo per lavori in via Nardones per i giorni 25 e 26… - LoveNA1926 : RT @ComuneNapoli: ????Il 21 giugno 2023 i #Coldplay in concerto a #Napoli. Il Sindaco Manfredi: la città ritrova appeal internazionale, stadi… - ComuneNapoli : ????Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12:00 e fino alle ore 21:00 di ma… - quipertommy : @Lavi21052021 Comune di Napoli! Adoro -