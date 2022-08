Calciomercato Juventus, Pellegrini ad un passo? Ci sono le cifre (Di lunedì 22 agosto 2022) Il mercato sta per concludersi e la Juventus, da quanto sembra, ha provato a strappare Lorenzo Pellegrini alla Roma. La società bianconera, in questa sessione di mercato, sta operando con un solo obiettivo: tornare a dominare la Serie A dopo due quarti posti consecutivi. Ecco perché ad Allegri sono stati dati giocatori importanti e la voglia è quella di completare l’opera in modo da permettere al tecnico di avere una rosa che possa essere competitiva su tutti i fronti. In attesa di capire gli ultimi movimenti sembra che la Juventus abbia provato a strappare Lorenzo Pellegrini alla Roma; cerchiamo di capire i dettagli di quella che sarebbe stata una clamorosa operazione. LaPresseNella passata stagione, uno dei migliori centrocampisti del campionato è stato senza ombra di dubbio Lorenzo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 agosto 2022) Il mercato sta per concludersi e la, da quanto sembra, ha provato a strappare Lorenzoalla Roma. La società bianconera, in questa sessione di mercato, sta operando con un solo obiettivo: tornare a dominare la Serie A dopo due quarti posti consecutivi. Ecco perché ad Allegristati dati giocatori importanti e la voglia è quella di completare l’opera in modo da permettere al tecnico di avere una rosa che possa essere competitiva su tutti i fronti. In attesa di capire gli ultimi movimenti sembra che laabbia provato a strappare Lorenzoalla Roma; cerchiamo di capire i dettagli di quella che sarebbe stata una clamorosa operazione. LaPresseNella passata stagione, uno dei migliori centrocampisti del campionato è stato senza ombra di dubbio Lorenzo ...

DiMarzio : #Calciomercato I Il rappresentante di #Depay è in Italia: pronta la risoluzione col @FCBarcelona, si attende l'ok d… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, non c'è ancora l'accordo con #Depay - calciomercatoit : ???? #Juventus, sirene inglesi per Moise #Kean: #Leeds e #Newcastle seguono il centravanti italiano - Luxgraph : Inter, ora Acerbi mette fretta. Il Chelsea apre su Chalobah. Sullo sfondo resta Akanji - calciomercato_m : MERCATO - Serie C, Catanzaro: in arrivo Mulé dalla Juventus -