zazoomblog : Azov smentisce Mosca sulla presunta assassina di Dugina: Non è mai stata nel battaglione - #smentisce #Mosca… - globalistIT : - Batmax60 : RT @capuleti_giulia: Il Pd e soci, e soci non è usato a caso, si smentisce da solo - evidenziando l'innata malafede dei moralmente superior… -

Kievcategoricamente e sostiene che si sia trattato di una "esecuzione perpetrata dai ... quello del marito, e che proverebbe l'appartenenza al battaglione ultranazionalistadei più ...Hanno pubblicato la foto della tessera di appartenenza della donna al famigerato reggimento. ... Dall'Ucraina siqualsiasi coinvolgimento nei fatti. Ma torniamo al clamoroso annuncio dell'...Mosca, 23 ago. (askanews) - Commemorazione a Mosca per Darya Dugina, figlia dell'ideologo russo Alexander Dugin, dopo che è stata uccisa in un'autobomba il 21 agosto. Anche il padre commosso ha partec ...Mosca, 23 ago. (askanews) - Commemorazione a Mosca per Darya Dugina, figlia dell'ideologo russo Alexander Dugin, dopo che è stata uccisa in ...