Alessandra Amoroso su Canale 5: ecco quando e perché (Di lunedì 22 agosto 2022) Alessandra Amoroso ritorna in televisione. Dopo il successo conseguito, presto la rivedremo davanti ai nostri schermi domestici. Scopriamo tutti i dettagli. La storica cantante di Amici, che negli anni ha raggiunto una ragguardevole affermazione professionale, è pronta per tornare. Alessandrà Amoroso sbarcherà su Canale 5 a settembre con il suo concerto speciale nello stadio di San Siro a Milano. Un evento esclusivo, per la data del tour Tutto Accade. Qualche settimana fa Mediaset aveva annunciato con un promo l'evento su Canale 5, ma non aveva ancora comunicato la data. Ora invece è ufficiale: Alessandra Amoroso tornerà su Canale 5 il 1 Settembre con un'orchestra di ben 47 elementi e 90 ballerini, tra cui sicuramente ci saranno altri ex allievi del ...

