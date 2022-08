Un ragazzino in bici fermo sul ciglio della strada travolto da un'auto: morto (Di domenica 21 agosto 2022) Non ce l'ha fatta un ragazzino 15enne che la notte scorsa è stato travolto da un'autovettura mentre era in sella alla sua bicicletta, accostato su un lato della strada e vicino a una palazzina. È ... Leggi su globalist (Di domenica 21 agosto 2022) Non ce l'ha fatta un15enne che la notte scorsa è statoda un'vettura mentre era in sella alla suacletta, accostato su un latoe vicino a una palazzina. È ...

bizcommunityit : Quindicenne in bici travolto da un'auto, morto - infoitinterno : Un ragazzino in bici è stato travolto e ucciso da un'auto - globalistIT : - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Travolto da un'auto che sbanda muore 15enne #ANSA - telodogratis : Un ragazzino in bici è stato travolto e ucciso da un’auto -