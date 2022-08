Terremoto in Sicilia, la scossa a 80 chilometri da Palermo (Di domenica 21 agosto 2022) Un Terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv nel Palermitano, a un chilometro a est di Giuliana. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 4 km. Entro i 20 km dall'epicentro ci sono i Comuni di Giuliana (il più vicino a 1 km), nel Palermitano, e poi, Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Campofiorito, e Burgio nell'Agrigentino, a 9 km, Villafranca Sicula, Caltabellotta, Palazzo Adriano (nel Palermitano), Lucca Sicula (Agrigento) Sambuca di Sicilia, Corleone, Prizzi, Calamonaci, Bivona, Ribera, Roccamena e Santa Margherita di Belice. Un altro Terremoto di magnitudo 3.2 è stato, invece, localizzato in mare, nel Canale di Sicilia meridionale, a 38 km di profondità. Leggi su iltempo (Di domenica 21 agosto 2022) Undi magnitudo 4.2 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv nel Palermitano, a un chilometro a est di Giuliana. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 4 km. Entro i 20 km dall'epicentro ci sono i Comuni di Giuliana (il più vicino a 1 km), nel Palermitano, e poi, Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Campofiorito, e Burgio nell'Agrigentino, a 9 km, Villafranca Sicula, Caltabellotta, Palazzo Adriano (nel Palermitano), Lucca Sicula (Agrigento) Sambuca di, Corleone, Prizzi, Calamonaci, Bivona, Ribera, Roccamena e Santa Margherita di Belice. Un altrodi magnitudo 3.2 è stato, invece, localizzato in mare, nel Canale dimeridionale, a 38 km di profondità.

Adnkronos : #Terremoto in Sicilia, scossa magnitudo 4.2. - RaiNews : Il sisma, stando alle rilevazioni dell'Ingv, si è verificato alle 6:52 ed è stato localizzato a una profondità di c… - ummiririnenti : Sembra che non ci sono danni a persone o cose ! Seguiamo con attenzione eventuali altre notizie! - cocchi2a : RT @dukana2: #Terremoto in #Sicilia e in #EmiliaRomagna ??quando capirete che il territorio italiano è mooooltooooooo fragile e va curato…cu… - rita1989_rita : RT @BluEyes_rock: #Terremoto 4.2 in #Sicilia boh dormivo, non ho sentito niente. #Palermo -