Stroppa: “Troppo Napoli, è una squadra straordinaria” (Di domenica 21 agosto 2022) Dazn, Monza – Le parole di Giovanni Stroppa in conferenza stampa, dopo il ko contro il Napoli. Troppo Napoli e troppe sbavature. Abbiamo trovato una squadra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 21 agosto 2022) Dazn, Monza – Le parole di Giovanniin conferenza stampa, dopo il ko contro ile troppe sbavature. Abbiamo trovato una… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

EspositoFlash : 4-0! Il troppo Stroppa ???? #NapoliMonza #KimMinJae #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - EspositoFlash : @sscnapoliES il troppo Stroppa ????@sscnapoliES - giancarlofelic1 : RT @Berto79832: Stroppa lo vedevo troppo schiacciato dal duo dei vegliardi già dall'inizio e sta confermando. Per me dura 3 partite #Napoli… - Berto79832 : Stroppa lo vedevo troppo schiacciato dal duo dei vegliardi già dall'inizio e sta confermando. Per me dura 3 partite… - ilgiovanemassi : Stroppa ha già fatto 1 partita di troppo rispetto al previsto #NapoliMonza -