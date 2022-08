Spalletti: “I nuovi acquisti devono farsi vedere. Kvaratskhelia troppa pressione. Meret risponde con i fatti” (Di domenica 21 agosto 2022) Luciano Spalletti parla in conferenza stampa al termine di Napoli-Monza, il tecnico azzurro esalta la prestazione dei suoi giocatori ma si sofferma anche su qualche singolo. C’era tanta curiosità di vedere i nuovi acquisti Simeone, Ndombele e Raspadori in campo, ma il tecnico non li ha fatti giocare. Spalletti ha spiegato anche il motivo: “Posso anche non inserirli, se faranno vedere di essere in buona condizione li manderò in campo. Di certo non sarò io a rischiarli, anche perché non sono ancora nei meccanismo della squadra, bisogna dargli tempo“. Sulla partita Napoli-Monza: “Abbiamo giocato un ottimo match, sempre con grande equilibrio e siamo riusciti a dominare la gara. Abbiamo fatto una partita molto buona come abbiamo fatto anche la scorsa stagione con chi è ... Leggi su napolipiu (Di domenica 21 agosto 2022) Lucianoparla in conferenza stampa al termine di Napoli-Monza, il tecnico azzurro esalta la prestazione dei suoi giocatori ma si sofferma anche su qualche singolo. C’era tanta curiosità diSimeone, Ndombele e Raspadori in campo, ma il tecnico non li hagiocare.ha spiegato anche il motivo: “Posso anche non inserirli, se farannodi essere in buona condizione li manderò in campo. Di certo non sarò io a rischiarli, anche perché non sono ancora nei meccanismo della squadra, bisogna dargli tempo“. Sulla partita Napoli-Monza: “Abbiamo giocato un ottimo match, sempre con grande equilibrio e siamo riusciti a dominare la gara. Abbiamo fatto una partita molto buona come abbiamo fatto anche la scorsa stagione con chi è ...

