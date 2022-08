San Siro, i comitati pro Meazza in piazza per protesta (Di domenica 21 agosto 2022) La data è fissata per il prossimo 14 settembre, a partire dalle ore 18.30. Il luogo è piazza Scala, a Milano, proprio davanti a Palazzo Marino, la sede del Comune. Il Comitato Sì Meazza e il Comitato per i referendum (non ammessi) per il futuro dello stadio di San Siro sono pronti a scendere in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 21 agosto 2022) La data è fissata per il prossimo 14 settembre, a partire dalle ore 18.30. Il luogo èScala, a Milano, proprio davanti a Palazzo Marino, la sede del Comune. Il Comitato Sìe il Comitato per i referendum (non ammessi) per il futuro dello stadio di Sansono pronti a scendere in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

