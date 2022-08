Roma, grave infortunio per Wijnaldum: lungo stop (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – La Roma perde Georginio Wijnaldum per un grave infortunio. Il centrocampista olandese, 31 anni, ha riportato la frattura della tibia destra e dovrà rimanere fermo per diversi mesi. “In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni”, rende noto il club giallorosso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Laperde Georginioper un. Il centrocampista olandese, 31 anni, ha riportato la frattura della tibia destra e dovrà rimanere fermo per diversi mesi. “In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento,è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni”, rende noto il club giallorosso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

MRC_typing : Sarà durissima trovare un rimpiazzo adeguato di #Wijnaldum ma ci sono ancora 10 giorni di tempo per farlo. Dal pri… - 12LukyNumber : Dispiace per #wijnaldum - fantapiu3 : #SerieA, #Roma: infortunio grave per un centrocampista #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - Filo2385Filippo : Attenzione: Grave infortunio x #wijnaldum della #Roma Frattura della Tibbia… #SerieA ?? - infoitsport : Roma, grave infortunio per Wijnaldum: il comunicato -