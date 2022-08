"Ricordi Draghi? La vera colpa è del Pd". Tremonti, una lettera per affondare Cottarelli (Di domenica 21 agosto 2022) Una lettera al Corriere della Sera: questo il modo scelto da Giulio Tremonti per lanciare il guanto di sfida a Carlo Cottarelli, l'economista candidato con il Pd in Lombardia che nei giorni scorsi aveva spiegato di sognare un confronto diretto proprio con l'ex ministro berlusconiano davanti agli elettori. Sempre al Corriere della Sera, Cottarelli aveva criticato i governi di Berlusconi e le politiche economiche di Tremonti, parlando di "alcuni errori compiuti negli anni Duemila" che sarebbero stati alla base della crisi del 2011. "La Repubblica Italiana che pure allora aveva il terzo debito pubblico del mondo senza avere il terzo Pil del mondo - scrive l'ex ministro in un intervento sullo stesso giornale - se la cavò piuttosto bene avendo già il 25 giugno 2008 concentrato in un unico decreto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Unaal Corriere della Sera: questo il modo scelto da Giulioper lanciare il guanto di sfida a Carlo, l'economista candidato con il Pd in Lombardia che nei giorni scorsi aveva spiegato di sognare un confronto diretto proprio con l'ex ministro berlusconiano davanti agli elettori. Sempre al Corriere della Sera,aveva criticato i governi di Berlusconi e le politiche economiche di, parlando di "alcuni errori compiuti negli anni Duemila" che sarebbero stati alla base della crisi del 2011. "La Repubblica Italiana che pure allora aveva il terzo debito pubblico del mondo senza avere il terzo Pil del mondo - scrive l'ex ministro in un intervento sullo stesso giornale - se la cavò piuttosto bene avendo già il 25 giugno 2008 concentrato in un unico decreto ...

