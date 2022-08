“Non sono sparita ma…”: Sophie Codegoni è disperata, costretta a lasciare i social (Di domenica 21 agosto 2022) Annuncio a sorpresa dell’ex gieffina Sophie Codegoni costretta ad abbandonare i social: la rivelazione per rassicurare tutti i fan L’influencer Sophie Codegoni (screenshot Mediaset)È un periodo di grandi cambiamenti per l’ex gieffina Sophie Codegoni. L’esperienza al Grande Fratello Vip si è rivelata essere per lei una vera e propria svolta. Dal punto di vista lavorativo, la giovane influencer ha ottenuto una importantissima offerta. La Codegoni sarà infatti la nuova Bonas di Avanti un altro: storico preserale di Canale 5 con Paolo Bonolis alla guida. Come annunciato da Sonia Bruganelli, una delle autrici del format, a breve prenderanno il via le registrazioni delle puntate che andranno in onda a gennaio. Anche per questo motivo l’ex ... Leggi su direttanews (Di domenica 21 agosto 2022) Annuncio a sorpresa dell’ex gieffinaad abbandonare i: la rivelazione per rassicurare tutti i fan L’influencer(screenshot Mediaset)È un periodo di grandi cambiamenti per l’ex gieffina. L’esperienza al Grande Fratello Vip si è rivelata essere per lei una vera e propria svolta. Dal punto di vista lavorativo, la giovane influencer ha ottenuto una importantissima offerta. Lasarà infatti la nuova Bonas di Avanti un altro: storico preserale di Canale 5 con Paolo Bonolis alla guida. Come annunciato da Sonia Bruganelli, una delle autrici del format, a breve prenderanno il via le registrazioni delle puntate che andranno in onda a gennaio. Anche per questo motivo l’ex ...

