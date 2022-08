Meteo | l' annuncio di Giuliacci | Ecco quando e dove arriva la settimana di fuoco

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022) Cosa ci aspetta nell'ìultima parte di agosto? Risponde Mario, che parla di "tanti elementi, dal caldo ai temporali, passando per la possibilità di nuovi nubifragi". Instabilità totale, insomma. In linea generale, dopo i rovesci violenti di questi giorni, da oggi in poi le temperature torneranno a salire in quasi tutto il Paese, ma senza eccessi: il weekend in particolare sarà caratterizzato da temperature estive ma nel complesso normali per il periodo, con massime per lo più comprese fra 27 e 32 gradi, e afa assente. Quanto durerà questa tregua? Stando alle proiezioni attuali, il caldo non sarà praticamente mai eccessivo per gran parte della prossimain tutta Italia. La situazionerologica, però, potrebbe cambiare di nuovo nell'ultimo finedi agosto. La fine dell'estate, ...