LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 100 km al traguardo, in 7 in fuga con 2 minuti di vantaggio (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE DALLE 11.30 15.03 In questo momento il distacco tra i fuggitivi e il gruppo è di 2 minuti. 15.00 Superate le due ore di gara: la media è di 45,6 km/h. 14.57 Intanto giungono notizie su Michael Woods: al momento è in ospedale per controllare lo stato delle ferite in seguito alla caduta. Si cerca di capire poi se l’impatto ha causato una commozione cerebrale. 14.54 Sono 100 i km al traguardo! 14.50 I fuggitivi al momento procedono di comune accordo. 14.47 Il gruppo ora recupera portandosi a 2’15”. 14.44 Al km 133,8 è fissato il GpM di quarta categoria di Rijzendeweg. 14.40 Vi diamo ora i nomi dei 7 fuggitivi di giornata: ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE DALLE 11.30 15.03 In questo momento il distacco tra i fuggitivi e il gruppo è di 2. 15.00 Superate le due ore di gara: la media è di 45,6 km/h. 14.57 Intanto giungono notizie su Michael Woods: al momento è in ospedale per controllare lo stato delle ferite in seguito alla caduta. Si cerca di capire poi se l’impatto ha causato una commozione cerebrale. 14.54 Sono 100 i km al! 14.50 I fuggitivi al momento procedono di comune accordo. 14.47 Il gruppo ora recupera portandosi a 2’15”. 14.44 Al km 133,8 è fissato il GpM di quarta categoria di Rijzendeweg. 14.40 Vi diamo ora i nomi dei 7 fuggitivi di giornata: ...

