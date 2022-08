LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen terzo dopo due tuffi. Argento Tocci/Marsaglia (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 17.59: Si completa la seconda rotazione con Williams in testa davanti all’ucraino Sereda e al nostro Sargent Larsen. 17.58: 83.25 per Sereda che si porta al secondo posto con 145.65. 17.57: Bravissimo Sargent Larsen! Andreas conquista 74.25 con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti e si porta a 145.20. 17.55: Strepitoso Noah Williams! 81.60 e vola a 159.00. Il britannico vuole allungare. 17.54: Un bel triplo e mezzo avanti carpiato per Eikermann che ottiene 63 punti e sale a 135.00. 17.52: 67.65 con la verticale con triplo indietro raggruppato per Eduard Timbretti Gugiu, che sale a ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 17.59: Si completa la seconda rotazione con Williams in testa davanti all’ucraino Sereda e al nostro. 17.58: 83.25 per Sereda che si porta al secondo posto con 145.65. 17.57: Bravissimo! Andreas conquista 74.25 con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti e si porta a 145.20. 17.55: Strepitoso Noah Williams! 81.60 e vola a 159.00. Il britannico vuole allungare. 17.54: Un bel triplo e mezzo avanti carpiato per Eikermann che ottiene 63 punti e sale a 135.00. 17.52: 67.65 con la verticale con triplo indietro raggruppato per Eduard Timbretti Gugiu, che sale a ...

RaiNews : Gli azzurri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno conquistato la medaglia d'argento nei tuffi sincronizzati dal… - simonesalvador : Quando e come Stefano #Bizzotto è diventato il telecronista Rai dei #tuffi? Qui il video con l'aneddoto raccontato… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: comincia finale dalla piattaforma argento per Tocci-Marsaglia - #Tuffi… - paoloigna1 : E incassiamo un altro argento dai tuffi... #Marsaglia #Tocci #sincronizzato - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto #Europei Ancora una bella medaglia dai #tuffi: è l'#argento di #Marsaglia e #Tocci nel 3metri sincro. #live -