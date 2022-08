Erasmus plus, dalla lingua alle città migliori: i consigli (e i trucchi) da sapere se vuoi partire per studiare in Europa (Di domenica 21 agosto 2022) dalla ricerca dell’alloggio alla scelta della destinazione, fino alla compilazione del piano di studi: la procedura necessaria a partire per l’Erasmus+ può sembrare complessa e inaffrontabile, ma basta qualche trucco per completarla con successo. Troppo spesso i giovani universitari, complici la scarsa fiducia nelle proprie capacità e il poco tempo a disposizione, rinunciano a un’esperienza fondamentale per arricchire il proprio curriculum. Ovvero a un programma di mobilità studentesca che permette di passare un periodo (solitamente da 5 a 12 mesi) in un ateneo europeo. Ma esistono alcuni trucchi da seguire per completare l’iter necessario alla presentazione della propria candidatura. Li suggeriscono le diverse associazioni studentesche, come Erasmus Student Network, che affiancano gli universitari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022)ricerca dell’alloggio alla scelta della destinazione, fino alla compilazione del piano di studi: la procedura necessaria aper l’+ può sembrare complessa e inaffrontabile, ma basta qualche trucco per completarla con successo. Troppo spesso i giovani universitari, complici la scarsa fiducia nelle proprie capacità e il poco tempo a disposizione, rinunciano a un’esperienza fondamentale per arricchire il proprio curriculum. Ovvero a un programma di mobilità studentesca che permette di passare un periodo (solitamente da 5 a 12 mesi) in un ateneo europeo. Ma esistono alcunida seguire per completare l’iter necessario alla presentazione della propria candidatura. Li suggeriscono le diverse associazioni studentesche, comeStudent Network, che affiancano gli universitari ...

fattoquotidiano : Erasmus plus, dalla lingua alle città migliori: i consigli (e i trucchi) da sapere se vuoi partire per studiare in… - madonielive : Cala il sipario sul progetto Erasmus plus “ Dance is Culture” a cura del Centro Studi Tradizioni Popolari Gruppo fo… - Paoletti_FND : Se sei un insegnante, un genitore o un educatore il 30 agosto vieni a conoscere gli strumenti sviluppati nell’ambit… - chrdioc : Quattro studenti reatini in Erasmus Plus a Valencia per tre mesi - Rietilife : Quattro studenti reatini in Erasmus Plus a Valencia per tre mesi - -