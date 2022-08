Wta Cincinnati 2022, Sabalenka in semifinale: ok Keys e Kvitova (Di sabato 20 agosto 2022) La semifinale della parte alta del tabellone del torneo Wta 1000 di Cincinnati se la giocheranno Madison Keys e Petra Kvitova. L’americana ha annichilito Elena Rybakina con il punteggio di 6-2 6-4. Niente da fare per la kazaka, letteralmente presa a pallate nel corso di un primo set dominato dall’ex top ten statunitense. Piccola reazione nel secondo, con la vincitrice di Wimbledon che ha tentato di produrre un allungo sul 2-0. Qui però c’è stata l’immediata reazione della padrona di casa, che ha siglato un terrificante parziale di cinque giochi in fila che di fatto le ha permesso di chiudere le operazioni in suo favore. Tutto relativamente facile pure per la campionessa ceca, che non ha lasciato scampo ad Ajla Tomljanovic andandola a buttare fuori con un sorprendente 6-2 6-3. Anche qui il copione è sostanzialmente lo ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Ladella parte alta del tabellone del torneo Wta 1000 dise la giocheranno Madisone Petra. L’americana ha annichilito Elena Rybakina con il punteggio di 6-2 6-4. Niente da fare per la kazaka, letteralmente presa a pallate nel corso di un primo set dominato dall’ex top ten statunitense. Piccola reazione nel secondo, con la vincitrice di Wimbledon che ha tentato di produrre un allungo sul 2-0. Qui però c’è stata l’immediata reazione della padrona di casa, che ha siglato un terrificante parziale di cinque giochi in fila che di fatto le ha permesso di chiudere le operazioni in suo favore. Tutto relativamente facile pure per la campionessa ceca, che non ha lasciato scampo ad Ajla Tomljanovic andandola a buttare fuori con un sorprendente 6-2 6-3. Anche qui il copione è sostanzialmente lo ...

