Verona | il colpo che aspettava Cioffi | finalmente è ufficiale

(Di sabato 20 agosto 2022) E’ stata una campagna trasferimenti importante per il. Il club scaligero ha attuato diversi acquisti e soprattutto diverse cessioni. L’Hellasè stata una delle squadre rivelazioni dello scorso anno. Igor Tudor ha lanciato e rilanciato diversi giocatori che hanno portato il club veneto a conquistare una tranquillissima salvezza. Tante soddisfazioni per l’Hellas che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : #Calciomercato - Colpo #Verona, arriva il colombiano #Cabal per la difesa #SerieA - cangianie : RT @maxmassi969: Addirittura agguato alle famiglie ???? Verona FECCIA d’Italia ?????? @17tommasi se ci sei batti un colpo - infoitsport : Mercato Fiorentina, vicino il colpo dal Verona: c’è l’accordo con il calciatore - vitovito63 : RT @maxmassi969: Addirittura agguato alle famiglie ???? Verona FECCIA d’Italia ?????? @17tommasi se ci sei batti un colpo - CarriaggioM : RT @maxmassi969: Addirittura agguato alle famiglie ???? Verona FECCIA d’Italia ?????? @17tommasi se ci sei batti un colpo -

Calciomercato.com

... dal suo trasferimento aBarak è tornato su ottimi livelli dopo due anni difficili. Nella ...dell'Atalanta, che preleva Soppy a titolo definitivo dall'Udinese per 9 milioni più bonus. Dall'...Doppietta al Padova nel primo turno di Coppa Italia e poi l'exploit del 'Bentegodi', una tripletta con cui ha mandato al tappeto l'Hellased è entrato definitivamente nei cuori dei tifosi ... Verona, continua il lavoro per il colpo a centrocampo È infatti ufficiale la firma di Juan David Cabal, che arriva dall’Atletico Nacional a titolo definitivo. Mercato Verona, ufficiale Cabal: il comunicato. Il comunicato https://t.co/wnUT8xrpKR — Hella ...Le parole di Spalletti in conferenza sono una conferma. Il club azzurro sembra davvero vicino all'ennesimo colpo di mercato.