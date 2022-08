Ucraina: Guterres a Istanbul per supervisione export cereali (Di sabato 20 agosto 2022) Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si recherà oggi a Istanbul per esaminare il centro istituito nella città turca per la coordinazione delle esportazioni di cereali dall'Ucraina, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Il segretario generale dell'Onu, Antonio, si recherà oggi aper esaminare il centro istituito nella città turca per la coordinazione delle esportazioni didall', ...

Ucraina: Guterres a Istanbul per supervisione export cereali Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si recherà oggi a Istanbul per esaminare il centro istituito nella città turca per la coordinazione delle esportazioni di cereali dall'Ucraina, attraverso corridoi sicuri nel Mar Nero, nel ... La guerra del gas: Gazprom chiude i rubinetti, prezzi alle stelle Sulla questione è intervenuto anche il segretario generale dell'ONU Guterres che ha detto che l'energia della centrale di Zaporizhzhia è e deve restare ucraina. Ucraina ultime notizie. A Kharkiv recuperati 15 cadaveri sotto le macerie. Mosca: «uccisi 100 ...