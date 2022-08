Svizzera, “Science, She Says!”: un premio per le giovani scienziate italiane all’estero (Di sabato 20 agosto 2022) Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) ha istituito il premio “Science, She Says!” per riconoscere una scienziata junior eccezionale che ha notevolmente contribuito al progresso della scienza e della tecnologia, svolgendo la sua ricerca in una delle seguenti regioni: Africa e Medio Oriente; Asia e Pacifico; Europa;Centro e Sud America e Caraibi; Nord America. Per ciascuna delle cinque regioni sarà selezionato un candidato, e determinante sarà il luogo di lavoro da almeno 4 anni. La prima edizione del premio si svolgerà durante la Conferenza degli Addetti Scientifici Italiani, che si terrà a Padova nell’ottobre 2022. Saranno presi in considerazione tutti i campi della scienza e della tecnologia. Il premio consisterà in una medaglia incisa e un diploma del Ministero ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 agosto 2022) Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) ha istituito il, She” per riconoscere una scienziata junior eccezionale che ha notevolmente contribuito al progresso della scienza e della tecnologia, svolgendo la sua ricerca in una delle seguenti regioni: Africa e Medio Oriente; Asia e Pacifico; Europa;Centro e Sud America e Caraibi; Nord America. Per ciascuna delle cinque regioni sarà selezionato un candidato, e determinante sarà il luogo di lavoro da almeno 4 anni. La prima edizione delsi svolgerà durante la Conferenza degli Addetti Scientifici Italiani, che si terrà a Padova nell’ottobre 2022. Saranno presi in considerazione tutti i campi della scienza e della tecnologia. Ilconsisterà in una medaglia incisa e un diploma del Ministero ...

