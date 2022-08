Sono trascorsi quasi 30 anni dalla prima edizione di Non è la rai: cosa fa oggi e com’è Monica Ruggeri (Di sabato 20 agosto 2022) Monica Ruggeri è stata una delle ragazze della prima edizione di Non è la rai: Sono trascorsi quasi 30 anni da allora, ma cosa fa oggi? La generazione degli anni ’90 non può fare a meno di ricordarsi Non è la rai! Andato in onda per la prima volta nel 1991, il programma scritto ed L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 20 agosto 2022)è stata una delle ragazze delladi Non è la rai:30da allora, mafa? La generazione degli’90 non può fare a meno di ricordarsi Non è la rai! Andato in onda per lavolta nel 1991, il programma scritto ed L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

mara_carfagna : Sono trascorsi quattro anni dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi, una grande ferita nel cuore di Genova e de… - crocerossa : ??Sono trascorsi quattro anni da quel tragico giorno, ma il nostro ricordo non si spegne. Eravamo lì per portare soc… - Mari_11138 : @VittorioSgarbi @AnsaCalabria @stampasgarbi Ehhh, certo. Ci vuole per forza un reumatologo... dopo tutti quegli ann… - Mauro39531369 : @ruspus1970 ..dispiace risvegliare momenti tristi nella vita delle persone..purtroppo è parte di noi...cerco di ric… - vparadisitalia : @accionana_ @Michelaarancino Sappiamo quali sono gli interessi, sono uscite informazioni su questo ma solo su blog… -