Sassuolo-Lecce, le probabili formazioni del match (Di sabato 20 agosto 2022) Questa sera alle 20:45 termina l'anticipo della seconda giornata di Serie A 2022/23. Il match notturno di questo sabato vedrà sfidarsi Sassuolo-Lecce. Dopo la pesante sconfitta subita fuori casa contro la Juventus, la squadra di Dionisi è pronta a debuttare nelle proprie mura amiche alla ricerca dei primi tre punti. Per Baroni invece la partita persa all'ultimo secondo contro l'Inter rappresenta un'ottima base di partenza su cui costruire il proprio cammino in campionato. Per il Sassuolo questo sarà l'anno delle rivoluzioni, in ogni reparto. I più grandi cambiamenti si possono riscontrare in attacco, che dopo la cessione di Scamacca prima e Raspadori nelle ultime ore, vedrà dei nuovi interpreti. Ad accompagnare Berardi in fase offensiva questa stagione ci saranno Andrea Pinamonti, comprato dall'Inter, e Emil Ceide, ...

