La confusione sui numeri dei morti per Covid

(Di sabato 20 agosto 2022) Per ragioni diverse, in questo momento molti si stanno interrogando sul fatto che l’Italia, nonostante non sia stata certo una nazione poco vaccinata o poco adusa alle misure di contenimento non farmacologiche, sia fra i paesi in Europa e nel mondo con il maggior numero diper-19 in rapporto alla sua popolazione e presenti ancora oggi un numero elevato – centinaia – digiornalieri causati dal virus. Roberta Villa ha sottolineato in un suo editoriale come sia probabilmente impossibile rispondere a questa domanda in maniera precisa; nonostante le sue giuste osservazioni, ed in risposta a quelle, è però possibile procedere facendo alcune considerazioni di carattere generale che, pur non consentendo di identificare cause precise, indirizzano l’attenzione verso papabili cause, escludendo soprattutto molti dei fattori ...