Infortunio più serio del previsto | Spalletti potrebbe perderlo fino ad ottobre

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 20 agosto 2022) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha trattato nei dettagli l’rimediato da Diego Demme. Secondo quanto riferito dal quotidiano infatti non sono buone le notizie che arrivano dall’infermeria, le prime sensazioni hanno evidenziato l’ipotesi di uno stop abbastanza lungo per il centrocampista tedesco. Demmeessere out per le prossime otto partite, considerando le sei di campionato ed i due impegni in Champions League. Con ogni probabilitàdovrà rinunciare all’alternativa Demme, il trauma contusivo rimediato in allenamento pare essere piùdel. I tempi di recupero dall’ro ovviamente variare, l’idea principale però è che Demme possa tornare a disposizione (mercato permettendo) intorno al 2 ...