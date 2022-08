Incendi in Sicilia, paura nella notte a Palermo: fiamme in riserva Capo Gallo (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – paura nella notte a Palermo per un vasto Incendio divampato nella riserva di Capo Gallo. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e mandato in fumo macchia mediterranea e vegetazione. E’ stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco e del personale della Forestale per domare il rogo. Non si registrano feriti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) –per un vastoo divampatodi. Lehanno lambito alcune abitazioni e mandato in fumo macchia mediterranea e vegetazione. E’ stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco e del personale della Forestale per domare il rogo. Non si registrano feriti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

