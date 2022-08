I pericoli non vengono da una riforma in senso presidenziale, ma dal potere ridotto a burocrazia (Di sabato 20 agosto 2022) Il dibattito sulla presidenzialità, sulla Repubblica presidenziale nelle varie forme assume aspetti deludenti specialmente nel nostro Paese nel quale si crede che ogni potere individualizzato sia pericoloso, autoritario. Ma l’uomo ha bisogno di individualizzare il potere, l’ascendente di una personalità suscitatrice di energie immense in una popolazion; un potere non soltanto istituzionalizzato, burocratizzato,che non ha presa sulla gente. E’ vero che un potere personalizzato può arrecare forme dominanti, paterne in senso negativo ma è anche vero l’opposto: può suscitare energie straordinarie riposte, non stimolate dai soggetti amorfi lettori di testi a compitino senza moto interno. Presidenzialismo: figure carismatiche e libertà Il vigore del padre è duplice, come sappiamo, da un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022) Il dibattito sulla presidenzialità, sulla Repubblicanelle varie forme assume aspetti deludenti specialmente nel nostro Paese nel quale si crede che ogniindividualizzato sia pericoloso, autoritario. Ma l’uomo ha bisogno di individualizzare il, l’ascendente di una personalità suscitatrice di energie immense in una popolazion; unnon soltanto istituzionalizzato, burocratizzato,che non ha presa sulla gente. E’ vero che unpersonalizzato può arrecare forme dominanti, paterne innegativo ma è anche vero l’opposto: può suscitare energie straordinarie riposte, non stimolate dai soggetti amorfi lettori di testi a compitino senza moto interno. Presidenzialismo: figure carismatiche e libertà Il vigore del padre è duplice, come sappiamo, da un ...

SecolodItalia1 : I pericoli non vengono da una riforma in senso presidenziale, ma dal potere ridotto a burocrazia… - SoniaSamoggia : RT @amici_da: Questo è PABLO a casa mia la sera prima di raggiungere Roma e più precisamente casa di mia mamma che ha deciso di adottarlo p… - Pipistrella9 : RT @amici_da: Questo è PABLO a casa mia la sera prima di raggiungere Roma e più precisamente casa di mia mamma che ha deciso di adottarlo p… - rmedosi : RT @GalbuseraRosa: @zampa_qua DOLCISSIMI TESORI, MAMMA E LA SUA PICCOLA !!!! DAI ,NON ASPETTIAMO UN MINUTO , CONDIVIDIAMO TUTTI, METTIAMOCE… - Rosifregnan : RT @amici_da: Questo è PABLO a casa mia la sera prima di raggiungere Roma e più precisamente casa di mia mamma che ha deciso di adottarlo p… -