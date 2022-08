Ginnastica, quando tornano in gara Nicola Bartolini e Matteo Levantesi agli Europei? Finali di Specialità: avversari, programma, orari, tv (Di sabato 20 agosto 2022) Nicola Bartolini e Matteo Levantesi sono stati tra i cinque Moschettieri che hanno conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre degli Europei 2022 di Ginnastica artistica. L’Italia è salita sul podio del team event continentale per la prima volta nella storia. Gli azzurri hanno firmato un’impresa antologica a Monaco e ora il Bel Paese sogna in grande dopo tantissime delusioni raccolte negli anni passati. Il movimento tricolore è risolto dalle sue ceneri e ora guarda al vertice internazionale con grande convinzione. I due protagonisti, oggi in pedana insieme a Lorenzo Casali, Yumin Abbadini e Andrea Cingolani, torneranno in gara domenica 21 agosto per disputare le rispettive Finali di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)sono stati tra i cinque Moschettieri che hanno conquistato la meda d’argento nellaa squadre degli2022 diartistica. L’Italia è salita sul podio del team event continentale per la prima volta nella storia. Gli azzurri hanno firmato un’impresa antologica a Monaco e ora il Bel Paese sogna in grande dopo tantissime delusioni raccolte negli anni passati. Il movimento tricolore è risolto dalle sue ceneri e ora guarda al vertice internazionale con grande convinzione. I due protagonisti, oggi in pedana insieme a Lorenzo Casali, Yumin Abbadini e Andrea Cingolani, torneranno indomenica 21 agosto per disputare le rispettivedi ...

