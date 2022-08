Europei di atletica: Tortu bronzo nei 200m., nei 3.000 siepi argento e bronzo dai nuovi italiani (Di sabato 20 agosto 2022) Tortu sul podio dei 200. Nei 3000 siepi argento e bronzo per gli azzurri Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 agosto 2022)sul podio dei 200. Nei 3000per gli azzurri Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami L'articolo proviene da Firenze Post.

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - Eurosport_IT : Dopo un anno alcune cose non sono cambiate! ???????? ???? Olimpiadi Tokyo 2020 ?? 100m - Jacobs ?? salto in alto - Tamb… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Massimo Stano per un nuovo assolo nella 20 km, la 4x400 può stupire! - infoitsport : Diretta Europei atletica 2022/ Streaming video Rai, le finali di oggi 20 agosto -