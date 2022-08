Depay - Juve? Da Davids a De Ligt, ma anche tanti flop: gli olandesi alla Juve (Di sabato 20 agosto 2022) Sono solamente sette gli olandesi che hanno giocato con la maglia della Juventus, tra questi De Ligt ha appena lasciato l'Italia e si è trasferito ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 20 agosto 2022) Sono solamente sette gliche hanno giocato con la maglia dellantus, tra questi Deha appena lasciato l'Italia e si è trasferito ...

MarcelloChirico : #Paredes arriverà alla #Juventus solo se partirà un altro centrocampista #Depay sarà ???? se troverà accordo con #Juve sull'ingaggio - romeoagresti : Oggi è previsto un nuovo contatto tra la #Juve e l’entourage di #Depay per andare avanti sugli ultimi aspetti contr… - romeoagresti : Non solo contatti (proficui) oggi con l’entourage di #Depay, la #Juve sta andando avanti anche per #Paredes: accord… - SPalermo91 : RT @Gazzetta_it: Juve-Depay, intesa vicinissima: i dettagli dell’accordo #calciomercato - sportli26181512 : Juve, non solo Depay: in attacco spunta l’ipotesi Milik: Si lavora sempre alla soluzione per portare a Torino un at… -