Da Giorgetti a Centinaio: i candidati della Lega ai collegi uninominali (Di sabato 20 agosto 2022) La Lega chiude le liste per i collegi uninominali. Molti nomi già noti nell’elenco del Carroccio, che è il primo partito della coalizione di centro-destra a ufficializzare le candidature. Si va dal ministro Giancarlo Giorgetti a Nicola Molteni; da Andrea Crippa a Lorenzo Fontana, entrambi vicesegretari del partito. Matteo Salvini, invece, non figura nell’elenco poiché L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Lachiude le liste per i. Molti nomi già noti nell’elenco del Carroccio, che è il primo partitocoalizione di centro-destra a ufficializzare le candidature. Si va dal ministro Giancarloa Nicola Molteni; da Andrea Crippa a Lorenzo Fontana, entrambi vicesegretari del partito. Matteo Salvini, invece, non figura nell’elenco poiché L'articolo proviene da Inews24.it.

lorepregliasco : La Lega ha diffuso i nomi dei propri candidati nei collegi uninominali. Camera: Molinari AL, Giorgetti SO, Molteni… - Marcella_IsBack : @borghi_claudio @ElfReloaded1 @macjellygh @Leonida_01 Prof ma come mai Bagnai all'uninominale Camera? Sembra quasi… - juanmjm : RT @lorepregliasco: La Lega ha diffuso i nomi dei propri candidati nei collegi uninominali. Camera: Molinari AL, Giorgetti SO, Molteni CO,… - paoloigna1 : RT @lorepregliasco: La Lega ha diffuso i nomi dei propri candidati nei collegi uninominali. Camera: Molinari AL, Giorgetti SO, Molteni CO,… - GessyAsmr : RT @lorepregliasco: La Lega ha diffuso i nomi dei propri candidati nei collegi uninominali. Camera: Molinari AL, Giorgetti SO, Molteni CO,… -