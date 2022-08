Cipolla nello shampoo | Non immagini i risultati | Il trucco di alcuni parrucchieri che nessuno conosce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 20 agosto 2022) Curare i propri capelli è fondamentale. Si tratta di una parte del corpo che spesso viene sottovalutata, ma che necessita di attenzioni particolari. Non è detto, però, che tu debba sfruttare solo e soltanto dei prodotti chimici per farlo: c’è un piccoloche consiste nell’utilizzare la, il quale permette di ottenere una chioma spettacolare. Vediamo nel dettaglio.: il trucchetto Mantenere una folta chioma è spesso molto difficile, specie nei posti dove l’inquinamento la fa da padrone. I vecchi rimedi della nonna, però, possono venire in soccorso. In tal senso, si può ricorrere all’utilizzo della. Avere una folta chioma non è soltanto una questione ...