CdS – in attacco spunta l'ipotesi Milik

2022-08-20 10:08:41 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del CdS: TORINO – A Barcellona c'è Memphis Depay che continua a trattare con il Barcellona per ottenere la risoluzione del contratto. A Torino c'è la Juve che cerca una soluzione per riuscire a trovare i soldi necessari (Rabiot) per cogliere l'opportunità e nel frattempo riprende a valutare alternative dal minor impatto almeno in termini di monte ingaggi. Tra queste torna a scalare posizioni Arek Milik, uno di quei profili che ciclicamente tornano al centro delle riflessioni della dirigenza bianconera, perché se è vero che le vie del mercato sono infinite è altrettanto vero che spesso si finisce per battere le stesse strade. E ora il centravanti polacco è tornato nei radar, a patto che il Marsiglia confermi le intenzioni di darlo in prestito senza obbligo di riscatto, il suo ...

